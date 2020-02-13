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Marmaris'te kahverengiye dönen deniz vatandaşları isyan ettirdi

Giriş Tarihi: 13.02.2020, 10:46

Marmaris ilçesinde, bugün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle mavi deniz 1.5 kilometre kahverengiye döndü. Denizin kahverengine dönmesinin yüksek dağlardan kopan toprak parçaları ve kirli su derelerle birlikte ilçe körfezine dökülmesi, ayrıca Atatürk Caddesi'ndeki Mavi Bayraklı Halk Plajı'ndan Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 7 kilometrelik plajda ortaya çıkan foseptik borularından akan kirli suyun denizle buluşması olduğu öğrenildi. Kordon ve Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin kahverengi olduğunu görünce cep telefonuyla fotoğraf çekip sosyal medyada 'Mavi deniz kirli sularla koyu kahverengi oldu' yorumu yaptı.

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