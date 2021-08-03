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    Marmaris'te orman yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi

    Giriş Tarihi: 03.08.2021, 10:55

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına havadan yapılan müdahale helikopterden görüntülendi. Ekipler yangın noktalarına bir seferde 2 buçuk ton suyla havadan müdahale etti.

    Marmaris'teki orman yangınlarının altıncı gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan helikopterler yangınlara müdahale etti.

    Kavaklıdere bölgesindeki orman yangınlarında 5 helikopter kullanıldı. Bakanlığa bağlı yönetim helikopterinin koordinesinde yanan bölgeler tespit edildi. Havuzlardan helikopterin su haznesine 2 buçuk ton su alındı.

    Yangının sürdüğü bölgeye ve çevresine hazneden dökülen suyla müdahale edildi. Yangınlar ilerlemesi durdurulduktan sonra söndürme çalışması yapıldı.



    Çalışmalar 2 saat 10 dakika sürdü. Yangın helikopterinin söndürme çalışmaları helikopterden görüntülendi. Marmaris'teki yangınlara gün boyu havadan ve karadan müdahaleler sürecek.

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