 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Marmaris'te SAT komandolarından nefes kesen operasyon

Marmaris'te SAT komandolarından nefes kesen operasyon

Giriş Tarihi: 11.11.2019, 18:56

Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı. Tatbikat, basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek. Tatbikatın ilerleyen günlerdeki bölümünde, fiili silah atışları, su üstü savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri, mülteci olmayanların tahliyesi, doğal afetlerde yardım ve insani yardım konularında tatbikatlar yapılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'te SAT komandolarından nefes kesen operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Hırsızlık yapıp araçla kaçmaya çalışan kişiler ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza ve kaçış anı böyle görüntülendi...
Hırsızlık yapıp araçla kaçmaya çalışan kişiler ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza ve kaçış anı böyle görüntülendi...
Alışveriş tutkunları dikkat! '11.11 indirimi' gerçekten var mı? Ürünlere gerçekten indirim yapılıyor mu? İşte detaylar...
Alışveriş tutkunları dikkat! '11.11 indirimi' gerçekten var mı? Ürünlere gerçekten indirim yapılıyor mu? İşte detaylar...
Savunma Sanayi Başkanlığı TSK'nın yeni zırhlısı 'Vuran'ın görüntülerini paylaştı! İşte o video...
Savunma Sanayi Başkanlığı TSK'nın yeni zırhlısı 'Vuran'ın görüntülerini paylaştı! İşte o video...
Denizli'de kuyuya düşen adamın hayatını cep telefonu kurtardı
Denizli'de kuyuya düşen adamın hayatını cep telefonu kurtardı
Cezaevinden çıktı ablasını,yeğenini ve eniştesini vurdu
Cezaevinden çıktı ablasını,yeğenini ve eniştesini vurdu
İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu
İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu
Savunma Sanayi Başkanlığı TSK'nın yeni zırhlısı 'Vuran'ın görüntülerini paylaştı! İşte o video...
Savunma Sanayi Başkanlığı TSK'nın yeni zırhlısı 'Vuran'ın görüntülerini paylaştı! İşte o video...
Cezaevinden çıktı ablasını,yeğenini ve eniştesini vurdu
Cezaevinden çıktı ablasını,yeğenini ve eniştesini vurdu
İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu
İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
Muhammed Fatih Safitürk 3 yıl önce şehit edildi
Muhammed Fatih Safitürk 3 yıl önce şehit edildi
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor! Bakanlık harekete geçti
Sahte yetkili servise ek tedbir getiriliyor! Bakanlık harekete geçti