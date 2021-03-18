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    Yeniasır TV Gündem Mars'tan bir ilk daha: Perseverance'ın sesi yayınlandı

    Mars'tan bir ilk daha: Perseverance'ın sesi yayınlandı

    Giriş Tarihi: 18.03.2021, 18:45

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance'ın, Mars'ta yaptığı sürüşe ait ses kaydı yayımlandı. Ses kaydının 16 dakikalık orijinal hali ile 90 saniyelik kırpılmış hali NASA'nın web sayfasında yer aldı.

    Perseverance'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Duyuyor musunuz? Bu benim Mars kayaları üzerinden geçişimin sesi. İlk kez Mars'ta seyir esnasındaki sesleri yakaladık." ifadesi kullanıldı.

    Ses kaydının 16 dakikalık orijinal hali ile 90 saniyelik kırpılmış hali NASA'nın web sayfasında yer aldı.

    NASA kıdemli mühendisi Vandi Verma, "Birçok insan, fotoğrafları gördüğünde tekerleklerin metal olduğunu anlamıyor. Bu tekerleklerle kayalıklar üzerinde sürüş yaparken çok gürültü çıkıyor." diye konuştu.

    "BU SESLERİ ARABAMDA DUYSAM ÇEKİCİ ÇAĞIRIRDIM"

    NASA'nın kamera ve mikrofon sistemlerinden sorumlu mühendis Dave Gruel ise, "Bu sesleri arabamı sürerken duysaydım, arabamı kenara çeker ve bir çekici çağırırdım. Ancak sesin ne olduğunu ve nerede kaydedildiğini düşününce bu çok anlamlı geliyor." dedi.

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