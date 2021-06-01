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    Maskesiz günler ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklama

    Giriş Tarihi: 01.06.2021, 23:08

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin gündeme dair sorularını canlı yayında açıkladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 Haziran itibariyle başlayan yeni döneme ilişkin bilgiler veren Başkan Erdoğan 'Maskeler ne zaman çıkartacağız?' sorusuna ise "Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kurtulmak mümkün olur. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklama yapacak." dedi.

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