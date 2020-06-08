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    Yeniasır TV Gündem Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

    Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

    Giriş Tarihi: 08.06.2020, 14:13

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.

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