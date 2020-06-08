Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mayis-ayi-nakdi-ucret-destegi-odemeleri-basladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu. Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.