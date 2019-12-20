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MEB'den skandal görüntüler için soruşturma

Giriş Tarihi: 20.12.2019, 16:08

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara’da engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği skandal görüntülere ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara'da Teğmen Kalmaz İlkokulunda kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenilen engelli birinci sınıf öğrencisi A.K.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, "Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

AA

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