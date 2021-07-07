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    Yeniasır TV Gündem Mehmet Aydın'ın ifadesi sona erdi! Tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi!

    Mehmet Aydın'ın ifadesi sona erdi! Tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi!

    Giriş Tarihi: 07.07.2021, 14:12

    Son dakika... "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Binlerce kişiyi dolandırıp yıllarca süren firarının ardından gözaltına alınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın 4 günlük gözaltı süresince emniyette ifade verdi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ilk ifadesinde, "Mağdurların parasını ödemek istiyorum" dedi. Tosuncuk, 64 milyon TL zarar olduğunu, şirketin değerinin 200 milyon TL dolaylarında olduğunu ifade etti ve zararı karşılamak için teslim olduğunu bildirdi.
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