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    Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor!

    Giriş Tarihi: 22.11.2020, 12:43

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan tezkeresiyle ilgili, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

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