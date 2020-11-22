Mehmetçik Azerbaycan'a gidiyor!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan tezkeresiyle ilgili, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.
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