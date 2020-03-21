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    Mehmetçik'ten sağlık çalışanlarına alkışlı destek

    Giriş Tarihi: 21.03.2020, 11:34

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine başlatılan saat 21.00'da sağlık çalışanlarına alkış desteği büyük destek görüyor. Koronavirüs salgınında fedakarca çalışan sağlık çalışanları için başlatılan desteğe Mehmetçik de katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gerek sınırın sıfır noktasında gerek sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin, sağlık çalışanlarına destek mesajları verdiği video yer aldı.

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gerek sınırın sıfır noktasında gerek sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin, sağlık çalışanlarına destek mesajları verdiği video yer aldı.

    "Ülkemiz için özveriyle emek veren sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz." notuyla başlayan videoda, birlik/tim komutanları fedakar sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

    Komutanlarının "Dikkat" çekmesiyle diğer askerler de sağlık çalışanlarını alkışladı.

    Paylaşımda, "Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz." mesajı yer aldı.

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