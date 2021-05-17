  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu

    Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu

    Giriş Tarihi: 17.05.2021, 16:37

    Son dakika... Muharrem İnce'nin Memleket Partisi kuruldu. Kuruluş dilekçesi Bakanlığa iletildi. Muharrem İnce partinin Genel Başkanı seçildi. Muharrem İnce'nin A Takımı belli oldu. Parti Sözcüsü Gaye Usluer açıklamalarda bulundu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi
    İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi
    Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi
    Domuzlar Bodrum marinaya kadar indi
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Ege'den dönüş yolculuğu başladı!
    Ege'den dönüş yolculuğu başladı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. yeni bölüm fragmanı
    İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi
    İzmir'de kan donduran olay! 'Kızımı öldürdüm' diyerek polise geldi
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Papa Fransuva ile görüştü
    Türkiye'de kademeli nomalleşme!
    Kademeli normalleşme başladı
    Bakanlıktan Kademeli Normalleşme Tedbirleri konulu genelge
    İçişleri Bakanlığı valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge
    İsrail'den savaş suçu! Gazze'de medya binasını vurdu!
    İsrail'den savaş suçu! Gazze'de medya binasını vurdu!