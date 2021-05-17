Son dakika… Muharrem İnce'nin Memleket Partisi kuruldu. Kuruluş dilekçesi Bakanlığa iletildi. Muharrem İnce partinin Genel Başkanı seçildi. Muharrem İnce'nin A Takımı belli oldu. Parti Sözcüsü Gaye Usluer açıklamalarda bulundu.
Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.