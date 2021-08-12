Memur zammı ne kadar olacak? Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/memur-zammi-ne-kadar-olacak-hukumetin-memur-zammi-teklifi-belli-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milyonların beklediği açıklama geldi. 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2022-2023 yıllarına ait yapılacak olan zamlara ilişkin teklif açıklandı. Bakan Bilgin "2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5+ enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6+ enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6+ enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6+ enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.