Milyonların beklediği açıklama geldi. 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2022-2023 yıllarına ait yapılacak olan zamlara ilişkin teklif açıklandı. Bakan Bilgin "2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 5+ enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de yüzde 6+ enflasyon farkı önerisini veriyoruz. 2023 için ise yüzde 6+ enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 6+ enflasyon farkı teklifinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Memur zammı ne kadar olacak? Hükümetin memur zammı teklifi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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