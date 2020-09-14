Menderes Belediyesi vatandaşlardan imar payı istedi! İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/menderes-belediyesi-vatandaslardan-imar-payi-istedi-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İddialara göre, Menderes Belediyesi'nin başkan ve başkan yardımcısı imara açılacak arsalardan resmi pay dışında ihaleyi alan firma için vatandaşlardan yüzde 5 pay daha istedi. Bu haksız kazanç tepkilere neden oldu. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuşan AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artçı, bu durumun yasal olup olmadığını ve diğer tüm detayları anlattı.