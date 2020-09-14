İddialara göre, Menderes Belediyesi'nin başkan ve başkan yardımcısı imara açılacak arsalardan resmi pay dışında ihaleyi alan firma için vatandaşlardan yüzde 5 pay daha istedi. Bu haksız kazanç tepkilere neden oldu. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuşan AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artçı, bu durumun yasal olup olmadığını ve diğer tüm detayları anlattı.
Menderes Belediyesi vatandaşlardan imar payı istedi! İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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