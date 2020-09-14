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    Menderes Belediyesi vatandaşlardan imar payı istedi! İşte detaylar...

    Giriş Tarihi: 14.09.2020, 12:47

    İddialara göre, Menderes Belediyesi'nin başkan ve başkan yardımcısı imara açılacak arsalardan resmi pay dışında ihaleyi alan firma için vatandaşlardan yüzde 5 pay daha istedi. Bu haksız kazanç tepkilere neden oldu. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuşan AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artçı, bu durumun yasal olup olmadığını ve diğer tüm detayları anlattı.

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