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    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy görevden uzaklaştırıldı

    Giriş Tarihi: 27.11.2020, 16:11

    İçişleri Bakanlığı'dan yapılan son dakika açıklamasında tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Aksoy, geçtiğimiz günlerde hakkında yürütülen yolsuzluk ve zimmet suçlaması nedeniyle tutuklanmıştı.

    İçişleri Bakanlığı, tutuklu İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Serdar Aksoy hakkında Bakanlığın Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca "zimmet suçu" kapsamında yürütülen soruşturmanın devam ettiği hatırlatıldı.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

    Aksoy'un bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak Bakanlıkça görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

    İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevden uzaklaştırıldığını belirterek "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Bakanlığın yürüttüğü soruşturmalar ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca zimmet suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.

    TUTUKLANMIŞTI

    Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy dahil 11 kişi tutuklanmıştı.

    CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

    CHP'den kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa etmişti.

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