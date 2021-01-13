Menemen Belediyesi AK Parti'ye geçti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/menemen-belediyesi-ak-partiye-gecti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Menemen Belediyesinde yenilenen kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi. Başkan Vekili olarak belirlenen Pehlivan, meclis toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yasaların tarif etmiş olduğu şekliyle kura çekiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Detayları A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Menemen Belediye Meclisini ikinci kez olağanüstü topladı. CHP'den toplantıya sadece Başkan Vekili Adayı Deniz Karakurt ve CHP İlçe Başkanı Turan Erdoğan katılırken, İYİ Partili meclis üyeleri meclis toplantısına katılmadı. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ise toplantıya katıldı.

Toplantı yeter sayısı olan dörtte bir çoğunluğun sağlanmasının ardından gündemin tek maddesi olan Başkan Vekilliği için kura çekimine geçildi.

Başkan Vekili olarak aday gösterilen AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan ve CHP'nin adayı Karakurt'un isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar katlanarak siyah bez bir torbaya konuldu. Doğan tarafından yapılan kura çekimi sonucu Başkan Vekili olarak AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan belirlendi.

"BEN MENEMEN'İN EVLADIYIM"

Başkan Vekili olarak belirlenen Pehlivan, meclis toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yasaların tarif etmiş olduğu şekliyle kura çekiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kura sonucunda da başkan vekilliği görevinin kendisine nasip olduğunu aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ak belediyeciliği Menemen ile tanıştırmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu konuyla ilgili de tüm teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Ben Menemen'in evladıyım. Biz muhalefettik, layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Tüm Menemen halkının gözü önünde cereyan etti bu konular. Şu anda da Rabb'im bize Menemen Belediyesini yönetmeyi nasip etti. İnşallah çok iyi hizmetleri halkımızla buluşturuyor olacağız."

Pehlivan, yarın sabah namazından sonra belediyeye gelip göreve başlayacaklarını, belediyeyi tüm meclis üyeleriyle istişare ederek yöneteceklerini bildirdi.

Bir gazetecinin "Mahkeme, isteğiniz dışında bir karar verirse nasıl bir yol izleyeceksiniz ?" sorusuna da Pehlivan, "Biz kanuna, hukuka saygı duyan insanlarız. Bu konuyla ilgili ilerleyen süreçte mahkemelerimizin vereceği kararlarda, boynumuz kıldan incedir. Biz şu anda mahkemelerimizin vermiş olduğu kararı icra ettik. Bu icrayı yapabilmek adına günlerdir hepiniz yoruldunuz, yakinen takip ettiniz." ifadesini kullandı.

Pehlivan, belediye binası çıkışında kendisine alkış ve sloganlarla destek veren partililere de teşekkür etti.