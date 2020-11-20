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    Menemen Belediyesi'ne soruşturma! Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları gözaltında

    Giriş Tarihi: 20.11.2020, 09:46

    İzmir'in Menemen ilçesinde, resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı. A Haber Muhabiri Gamze Elçi, aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 25 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

    İzmir'de, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 21 kişi gözaltına alındı.

    Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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