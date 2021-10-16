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    Merkel'den veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi

    Giriş Tarihi: 16.10.2021, 12:38

    Son dakika haberi....Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e Huber Köşkü balkonunda İstanbul Boğazı'na anlattı.

    Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

    Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Başkan Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.

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