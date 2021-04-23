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    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Altın rezervi 120’den 720 tona çıktı

    Giriş Tarihi: 23.04.2021, 22:01

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber, CNN Türk ve TRT Haber ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, ‘’ Altın rezervi 120'den 720 tona çıktı. Türkiye'nin yıllardır 120 ton altını vardı. 2019 ve 2020'de Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinde 720 ton altın var.’’ dedi.

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