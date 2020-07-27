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    Mersin'de 5 asker şehit! İşte son durum

    Giriş Tarihi: 27.07.2020, 10:32

    Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi. Mersin valisi Ali İhsan Su, gelişmeler hakkında bilgi verdi.

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