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    Mescid-i Aksa'da İsrail sivilleri öldürüyor! Fanatik Yahudilerin insanlık suçu halleri

    Giriş Tarihi: 10.05.2021, 23:49

    İsrail polisi yeniden şiddet olaylarına başladı. Akşam namazının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı. Saldırılar sırasında atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı. Öte yandan Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudiler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak görenleri tiksindiren bir manzara oluşturdu.

    İsrail güçleri bir kez daha Mescid-i Aksa'daki namaz kılan cemaati hedef aldı. İsrail polisleri ses bombalarıyla saldırdı.

    Filistinli gençler ile İsrail polisi arasında Mescid-i Aksa'nın güney batısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı önünde tartışma ve sürtüşme yaşandı. Yaralananlar arasında gazetecilerin olduğu ifade edildi.

    İsrail polisinin saldırığı esnasında yangın çıktı. Bir ağaç alevler içinde kaldı.

    SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR
    Mescid-i Aksa çevresinde toplanan fanatik Yahudi teröristler, çıkan yangın karşısında sevinç çığlıkları atarak kutlama yaptı.

    Müslümanların kutsallarına değer vermeyen bu zihniyetin, ne kadar da hastalıklı bir yapı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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