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    Mescid-i Aksa'da İsrail terörü!

    Giriş Tarihi: 09.05.2021, 11:15

    Ramazan ayının ilk gününden bu yana doğu Kudüs'te terör estiren İsrail'in saldırıları, Kadir gecesi ve sabah namazı çıkışında da devam etti. İsrail polisi bir kez daha Şam kapısı önünde toplanan Filistinlilere şiddet uyguladı. Çıkan olaylarda en az 100 Filistinli yaralandı.

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