Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Sivillere bomba yağdırdılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mescid-i-aksada-israil-teroru-sivillere-bomba-yagdirdilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında çocuklar dahil çok sayıda insan şehit olurken, yüzlerce kişi yaralandı.