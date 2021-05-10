İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında çocuklar dahil çok sayıda insan şehit olurken, yüzlerce kişi yaralandı.
Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Sivillere bomba yağdırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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