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    Mescid-i Aksa'da İsrail terörü! Sivillere bomba yağdırdılar

    Giriş Tarihi: 10.05.2021, 23:45

    İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında çocuklar dahil çok sayıda insan şehit olurken, yüzlerce kişi yaralandı.

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