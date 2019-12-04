Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/meteorolojiden-egeye-kuvvetli-yagis-uyarisi-izmirde-bugun-hava-nasil-olacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale, Balıkesir ve Manisa'ya kuvvetli yağmur uyarılarından sonra 'İzmir'de bugün hava nasıl olacak' sorusu merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları '4 Aralık Çarşamba İzmir'de hava nasıl, İzmir hava sıcaklığı, İzmir'de bugün yağmur var mı' sorularına yanıt aradı. İşte 4 Aralık 2019 Çarşamba İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara'nın güneybatı, Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İzmir hava durumu: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.