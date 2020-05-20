Meteoroloji'den yoğun yağış uyarısı! O illerimizde sıcaklıklar 10 derece düşecek...

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Son dakika haberi... Meteoroloji'den yağışlı serin hava uyarısı! Meteoroloji yurt genelinde hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği ve yoğun yağmur yağışlarının görüleceğini açıkladı. Ne zaman yağmur yağacak? Hangi illerde hava yağmurlu olacak?