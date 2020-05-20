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    Yeniasır TV Gündem Meteoroloji'den yoğun yağış uyarısı! O illerimizde sıcaklıklar 10 derece düşecek...

    Meteoroloji'den yoğun yağış uyarısı! O illerimizde sıcaklıklar 10 derece düşecek...

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 15:40

    Son dakika haberi... Meteoroloji'den yağışlı serin hava uyarısı! Meteoroloji yurt genelinde hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşeceği ve yoğun yağmur yağışlarının görüleceğini açıkladı. Ne zaman yağmur yağacak? Hangi illerde hava yağmurlu olacak?

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