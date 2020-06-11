Metin Topuz'un her duruşmasına ABD'den görevliler geldi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/metin-topuzun-her-durusmasina-abdden-gorevliler-geldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada, karar çıktı. Buna göre ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sabah Gazetesi özle İstihbarat Şefi Nazif Karaman, İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıldığı davayı canlı yayında değerlendirdi.