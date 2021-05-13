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    Yeniasır TV Gündem Metrobüste rehine şoku! Özel harekat polisleri olay yerinde...

    Metrobüste rehine şoku! Özel harekat polisleri olay yerinde...

    Giriş Tarihi: 13.05.2021, 20:30

    Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için bölgeye intikal etti. Son dakika gelişmesine ait ilk görüntüler...

    SON DAKİKA HABERİ | Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.

    Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

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