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Meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulunup ‘siyanür içtim’ diye ihbar etti

Giriş Tarihi: 24.10.2019, 17:14

Denizli’de meyve bıçağı ile intihar girişiminde bulunup ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ‘siyanürle intihar ettim’ diyen şahıs, polis, AFAD ve 112 acil sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler tedbir amaçlı binayı boşaltırken ihbarın asılsız olduğu ise yapılan incelemeler sonrası anlaşıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi 982 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın birinci katında oturan Mustafa U., isimli şahıs, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak siyanür içip intihar girişiminde bulunduğu söyledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, 112 acil servis ve İl Afet ve Acil Durumun Müdürlüğüne (AFAD) bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma (KBRN) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, siyanür tehlikesine karşı önce binayı tahliye etti. Bu sırada elindeki bıçakla oturduğu dairenin balkonuna çıkan Mustafa U., tehditler savurmaya başladı. Zaman zaman bıçağı boynuna dayayan şahıs annesinin olay yerine gelmesini istedi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, Mustafa U. evde siyanür olduğunu ve içeceğini iddia etti.

ANNE OĞLUNU GÖZYAŞLARI İÇİNDE İKNA ETTİ
Ardından olay yerine gelen ve anne Hamiyet U. ise polislerle birlikte oğlunu ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Şahıs daha sonra elindeki bıçağı balkondan aşağı atarak dairenin kapısının açtı. Anne gözyaşları içerisinde oğlunu ikna etti. Ardından Mustafa U., 112 acil servis ambulansına bindirilerek hastaneye kaldırıldı. KBRN ekipleri de özel kıyafetler giyerek her ihtimale karşın özel cihazlarla ev içerisinde, binada ve bahçesinde kimyasal madde ölçümü yaptı. Ancak yapılan ölçümlerde siyanür ya da başka herhangi bir kimyasal maddeye rastlanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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