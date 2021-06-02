<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mgk-sonrasi-yazili-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Merakla beklenen MGK sonrası yazılı açıklama geldi. Peki, MGK’dan hangi kararlar çıktı? MGK bildirisinde hangi mesajlar verildi. İşte son dakika gündem haberinin tüm detayları...