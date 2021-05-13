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    MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

    Giriş Tarihi: 13.05.2021, 10:14

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

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