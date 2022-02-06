MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalar

Son dakika... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında değerlendirme toplantısı yaptı, burada gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP ve ortakları için "HDP terör operasyonlarını kınamıştır. Biz de onları şiddetle kınıyoruz. Bunlarla ittifak kuranlar ihanete ortaktır" dedi. Bahçeli CHP'de İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında bir savaş olduğuna da değinerek yurt dışından ikisinin de medet umduğunu belirtti. Bahçeli ayrıca ABD Büyükelçisinin komik bir bahaneyle soluğu İBB Başkanının yanında almasına da sert tepki gösterdi.