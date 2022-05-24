MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mhp-grup-toplantisinda-devlet-bahceliden-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye’nin baskı ve dayatma altına alınıp İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi karşısında Ankara kriterleri devreye konulmalıdır. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO’dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO ile var olmadık NATO’suz da yok olmayız." ifadelerini kullandı.