Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Hodri meydan: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bırakılmayacak, sokak serserilerine teslim edilmeyecek" dedi. Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına da sert tepki gösterdi.
MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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