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    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 27.10.2020, 11:39

    Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Hodri meydan: Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bırakılmayacak, sokak serserilerine teslim edilmeyecek" dedi. Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

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