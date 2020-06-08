MHP Lideri Bahçeli'den Yunan bakanın küstah açıklamasına sert tepki!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mhp-lideri-bahceliden-yunan-bakanin-kustah-aciklamasina-sert-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yunan Bakan'ın tehditvari skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. MHP Lideri Bahçeli Ayasofya ile ilgili gündeme de değinerek "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi.