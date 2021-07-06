MHP lideri Devlet Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mhp-lideri-devlet-bahceliden-aymye-gergerlioglu-tepkisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Fezlekelerin görüşülmesi neden gecikmektedir. TBMM Başkanı'nı göreve çağırıyorum. AYM, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hak ihlali ile tahliyesini istemiştir. Söz konusu karanlık şahsın, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine AYM karar vermiştir. Yani milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Ne zamandan beri hainin hakkı oluyormuş. Hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenip de yanlışa ortak olmamalıdır. Volkan olsalar bile sonları elbette bir avuç küldür." diyerek AYM'nin kararına tepki gösterdi.