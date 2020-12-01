MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne "Satılmış" diyerek hakaret eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a ve skandal açıklamalarına sahip çıkan CHP'ye sert tepki gösteren Bahçeli "Hesabı sorulması gereken şerefsizlik ve kepazelik" dedi.