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    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklama!

    Giriş Tarihi: 02.09.2020, 16:28

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye mücavir bölgelerde yaygın ve yoğun sorun alanlarıyla boğuşurken, aynı anda kahramanlık ve kararlılıkla da duruş ve mücadele sergilemektedir. Akdeniz ve Ege’de Yunanistan, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin sahne alan mütecaviz emellerine muazzam bir direniş gösterilmektedir." dedi.

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