MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Muharrem İnce açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mhp-lideri-devlet-bahceliden-flas-muharrem-ince-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bahçeli, Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parti kurar mı, kurmaz mı bilmiyorum. 4 Eylül'de Sivas'ta atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir." dedi.