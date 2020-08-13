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    MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Muharrem İnce açıklaması

    Giriş Tarihi: 13.08.2020, 16:40

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Bahçeli, Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parti kurar mı, kurmaz mı bilmiyorum. 4 Eylül'de Sivas'ta atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır. CHP'de Atatürk'ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiştir." dedi.

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