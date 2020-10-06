MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mhp-lideri-devlet-bahceliden-grup-toplantisinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bilim Kurulumuz bazı çatlak seslere rağmen meseleye hakimdir. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Kardeşlerimizin haklarını ödememiz mümkün değildir. Doktorlarımızı incitecek, morallerini zayıflatacak bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinden şüphe oluşturmaya çalışanlar müfteri korosu, yalan makinesidir. Bizim derdimiz TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

65 günlük aradan sonra TBMM 1 Ekim'den itibaren yeni yasama yılına başlamıştır. Gazi Meclisimizin yeni yasama yılının milletimize, ülkemize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.

İnsanlık çok tehlikeli bir musibetin tahribatı altındadır. Bu musubet insandan insana bulaşan virüstür. Koronavirüs salgını, hayatın akışkanlığını bozmakla birlikte, siyasetten ekonomiye, sanattan spora pek çok alanda olumsuz tesirlerini göstermektedir. Bugüne kadar hiç tecrübe edilmeyen ağır bir yük insanlığın omuzlarındadır. Vahim hastalığın nerede ve ne zaman bir bedene tutunacağı belirsizliği devam etmektedir. Bize düşen telaşa kapılmamaktır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği kurallara riayet etmektir.

Hiçbir insanımızın hayatı riske atılmamalıdır. Dünya tarifi ve tanımı muhtevalı bir şekilde yapılamamış bir seyrü seferin içindedir. Ne getirip ne götüreceğini ön görmek mümkün değildir. Türkiye bu badireyi en az hasarla, en az kayıpla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar, bundan sonrası için güven vermektedir.

"TTB KAPATILSIN DİYORUM"

Bilim Kurulumuz bazı çatlak seslere rağmen meseleye hakimdir. Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Kardeşlerimizin haklarını ödememiz mümkün değildir. Doktorlarımızı incitecek, morallerini zayıflatacak bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir.

Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinden şüphe oluşturmaya çalışanlar müfteri korosu, yalan makinesidir. Bizim derdimiz TTB'ye yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıdır. Bu nedenle TTB kapatılsın diyorum.

Hiç kimse öküz altında buzağı aramasın. CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı CHP'liler iftira kapılarını başka yerde açsın. TTB'ye kimin seçildiğini nihayetinde herkes görmüştür. Hükümet başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken, gerçekleri çarpıtanlara göz yumamaz, hareketsiz kalamazdık. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş havalanmıştır.

Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, en iyi yaptığı işte ustalaşması, yeni bir deste alarak zilletin diğer ortaklarıyla oturmalarıdır. Bizim kağıda, küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. İnsan sevgisi Allah'ın bir lütfudur. İnsanımızın canına, insanımızın haysiyetine kasteden, nefret saçan, milletimizin gelecek özlemlerine takoz koyan kim varsa bizimle karşı karşıya gelmesi mukadderdir.



MACRON'A: SORULACAK HESABIMIZI DA YAZMAYI UNUTMA

Macron'un 300 cihatçını çatışma bölgesine getirildiğini söylemesi şizofrenik bir yalandır. Macron not alıyormuş. Dileğim, sorulacak hesabımızı da yazmayı da asla unutmasın. Kurdun boynu kalınsa, kendi işini kendi yaptığından dolayıdır. Türk Milleti'nin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Fransa'yı anladık peki, bu CHP'ye ne oluyor? Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını, kaygılı üslupla söyleyen CHP'nin başdanışmanına ne diyelim? Bu sefil sefirin sözlerini neye yoralım? Macron ne diyorsa, bunlar servis ediyor. CHP yönetimine sesleniyorum. Bir kez olsun, kalbiniz milletle çarpsın. Bu partide genel başkan adayı olmuş bir şahıs da savaşa hayır demiş. Biri sussa diğeri açık veriyor.

Ermeni saldırılarında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

Dağlık Karabağ'daki ağır tabloyu, Doğu Akdeniz'den ayırmak hatalıdır. Yunanistan adeta krizi tırmandırmakla, çözümsüzlüğü kemikleştirmekle meşguldür. ABD-Yunanistan ortak açıklamasında Doğu Akdeniz'deki doğalgazın Avrupa'ya aktarılmasını öngören boru hattı projesine destek verilmesi düşündürücüdür. Enerji alanında Türkiye'yi tecrit etmek isteyen kirli bir senaryo tedavüldedir. Deniz yetki alanlarının hakkaniyet ölçülerine uygun şekilde çözümü mecburiyettir. Türkiye, hakkından vazgeçmeyecektir. KKTC'nin hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit çıkarlarının yok sayılması, Akdeniz'i her türlü ihtimale açık hale getirecektir. Atina yönetiminin, 3 Ekim'de atış eğitimleri maksadıyla iki yeni Navtex ilanı çözüm arayışlarını sabote etmektir. Ülkemiz anında cevap vermiş, aynı alanlar için Navtex'i yenileyerek misillemede bulunmuştur. Türkiye, Mavi Vatan'ı sonuna kadar savunacaktır. Akdeniz'den Türkiye'yi dışlayacak herhangi bir ülke henüz yeryüzünde yoktur, bundan sonra da olamayacaktır.

6-8 EKİM MESAJI

Ucu nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gidilmeli. Sokağa dökenlere en ağır ceza verilmeli.