MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/mhp-lideri-devlet-bahceliden-grup-toplantisinda-onemli-aciklamalar-1643705236" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun yoğun kar yağışı sırasındaki balıkçı keyfine değinen Bahçeli, "Randevusunu saat gibi hatırında tutan İBB Başkanı, meteorolojinin uyarılarının bir türlü hatırlayamamıştır. 'Kar aniden bastırmış' diyecek kadar savrulmuştur. İstanbul Balık baştan, tuz da hepten kokmuştur. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir." ifadelerini kullandı.