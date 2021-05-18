Son dakika... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli son dakika açıklamaları yaptı. CHP ve Millet İttifakı'nın diğer paydaşlarının koronavirüs salgınını etik dışı biçimde rant ve siyasi kazanç kapısı olarak gördüğünü belirten Bahçeli "Yeni ortakları kovid-19 olmuştur" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.