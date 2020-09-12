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    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 12.09.2020, 15:23

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir." dedi.

    "Darbeler Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir." diyen Bahçeli, şunları söyledi:

    "Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesidir.

    Çok partili hayata geçtikten bir süre sonra maalesef Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır.

    1980 öncesi bölgesel ve küresel gelişmelerin sürat ve seyriyle bunun ülke içine yansımalarına bakıldığında Türkiye'nin planlı ve sistemli adımlarla darbe ortamına sürüklendiğini görmemiz kaçınılmazdır.

    12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk milletinin değerlerine bir proje çerçevesinde soğukkanlılıkla kıymış, vahşete mihmandarlık, vesayete de mimarlık yapmışlardır."

    Devlet Bahçeli, "Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her himaye ve vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir." dedi.

    Bahçeli, "Cumhur iradesi, vesayetin korkuluklarını, milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı. Bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin iş birlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır." ifadesini kullandı.

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