MHP'li Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki!

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Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber ekibinden Levent Eke'nin konuğu oldu. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye’ye ve hükümete karşı yürütülen kirli operasyon hakkında önemli açıklamalarda bulunu. 15 Temmuz ile başarılı olamayanların Başkan Erdoğan’ı ekonomik bir darbe ile yıkılmak istenildiğine vurgu yapan Enginyurt, dolar ve ekonomi üzerinden medyada oynanan kirli oyuna dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber ekibinden Levent Eke'nin konuğu oldu. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye'ye ve hükümete karşı yürütülen kirli operasyon hakkında önemli mesajlar verdi ve sert sözlerle yüklendi.



"BUNDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR"



15 Temmuz ile başarılı olamayanların Başkan Erdoğan'ı ekonomik bir darbe ile yıkmak istenildiğine vurgu yapan, Enginyurt, "Berat Albayrak ki kendisine güvendiğimi hep ifade ettim; ekibiyle beraber arkadaşları ile beraber Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve kendi danışman kadrosu ile birlikte bir yıl 24 saat esasına dayalı öyle bir çalışma yürütürler ki; Barış Pınarı Harekatı'nın oluğu gece aynı adam 10 tweet atmasına rağmen dolar 5.80'i geçmedi. Dolayısı ile bundan rahatsız olanlar var. Televizyon karşısına çıkanlar var. İşin ilgiçn tarafı da "televizyonlar hep yandaş medya oldu, havuz medyası oldu" diyorlar. Allah'ın işine bakın ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın aleyhine konuşanlar, Berat Albayrak'ın aleyhine konuşanlar hep havuz medyası denilen medyada, hep onların gazetesinde ilginç olan da bu zaten, ben burasını da anlamadım." dedi.



"DOLAR-TOTO OYNADILAR"



Dolar ve ekonomi üzerinden medyada oynanan oyuna dikkat çeken Enginyurt, "Dolayısıyla çıktılar her gün yazıp çizmeye başladılar. Dediler ki "Dolar 8 lira 10-12 lira olacak. Merkez Bankası Başkanı alınırsa ülke batacak. Faiz düşerse yandık yıkıldık deyip dolar-toto oynadılar." şeklinde konuştu.