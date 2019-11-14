 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > MHP'li Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki!

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki!

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 16:03

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber ekibinden Levent Eke'nin konuğu oldu. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye’ye ve hükümete karşı yürütülen kirli operasyon hakkında önemli açıklamalarda bulunu. 15 Temmuz ile başarılı olamayanların Başkan Erdoğan’ı ekonomik bir darbe ile yıkılmak istenildiğine vurgu yapan Enginyurt, dolar ve ekonomi üzerinden medyada oynanan kirli oyuna dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, A Haber ekibinden Levent Eke'nin konuğu oldu. Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden Türkiye'ye ve hükümete karşı yürütülen kirli operasyon hakkında önemli mesajlar verdi ve sert sözlerle yüklendi.

MHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan algı operasyonu yapan tetikçilere tokat gibi sözler

"BUNDAN RAHATSIZ OLANLAR VAR"

15 Temmuz ile başarılı olamayanların Başkan Erdoğan'ı ekonomik bir darbe ile yıkmak istenildiğine vurgu yapan, Enginyurt, "Berat Albayrak ki kendisine güvendiğimi hep ifade ettim; ekibiyle beraber arkadaşları ile beraber Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve kendi danışman kadrosu ile birlikte bir yıl 24 saat esasına dayalı öyle bir çalışma yürütürler ki; Barış Pınarı Harekatı'nın oluğu gece aynı adam 10 tweet atmasına rağmen dolar 5.80'i geçmedi. Dolayısı ile bundan rahatsız olanlar var. Televizyon karşısına çıkanlar var. İşin ilgiçn tarafı da "televizyonlar hep yandaş medya oldu, havuz medyası oldu" diyorlar. Allah'ın işine bakın ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın aleyhine konuşanlar, Berat Albayrak'ın aleyhine konuşanlar hep havuz medyası denilen medyada, hep onların gazetesinde ilginç olan da bu zaten, ben burasını da anlamadım." dedi.
MHP'li vekil Enginyurt'tan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek

"DOLAR-TOTO OYNADILAR"

Dolar ve ekonomi üzerinden medyada oynanan oyuna dikkat çeken Enginyurt, "Dolayısıyla çıktılar her gün yazıp çizmeye başladılar. Dediler ki "Dolar 8 lira 10-12 lira olacak. Merkez Bankası Başkanı alınırsa ülke batacak. Faiz düşerse yandık yıkıldık deyip dolar-toto oynadılar." şeklinde konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Berat Albayrak üzerinden yürütülen kirli algı operasyonuna sert tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

ABD'deki kritik zirveyi hedef aldı! Firari hain Can Dündar’dan kirli algı operasyonu!
ABD'deki kritik zirveyi hedef aldı! Firari hain Can Dündar’dan kirli algı operasyonu!
Teröristlerin korkulu rüyası 'PÖH'! Polis Özel Harekat ile bir gün
Teröristlerin korkulu rüyası 'PÖH'! Polis Özel Harekat ile bir gün
İBB önündeki eylem 80.gününde
İBB önündeki eylem 80.gününde
Virajı dönemeyen otomobil TIR'ı köprüden attı! İşte saniye saniye o anlar...
Virajı dönemeyen otomobil TIR'ı köprüden attı! İşte saniye saniye o anlar...
Başkan Erdoğan'dan ABD'de 'I love you' yanıtı
Başkan Erdoğan'dan ABD'de 'I love you' yanıtı
Hilal Kaplan'dan Başkan Erdoğan ve Trump'a soru!
Hilal Kaplan'dan Başkan Erdoğan ve Trump'a soru!
ABD'deki kritik zirveyi hedef aldı! Firari hain Can Dündar’dan kirli algı operasyonu!
ABD'deki kritik zirveyi hedef aldı! Firari hain Can Dündar’dan kirli algı operasyonu!
İBB önündeki eylem 80.gününde
İBB önündeki eylem 80.gününde
Hilal Kaplan'dan Başkan Erdoğan ve Trump'a soru!
Hilal Kaplan'dan Başkan Erdoğan ve Trump'a soru!
Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli açıklama
Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli açıklama
ABD'de güç mücadelesi! Beyaz Saray mı Bizans Sarayı mı?
ABD'de güç mücadelesi! Beyaz Saray mı Bizans Sarayı mı?