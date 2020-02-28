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Midilli'ye denizden gidemeyince İzmir'e yürüyorlar

Giriş Tarihi: 28.02.2020, 17:29

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, doğru yürümeye devam ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

Gece yarısı, Yunanistan Midilli Adası'na gitmek için otobüsle Dikili Kabakum Sahili'ne gelen göçmenler, kötü hava şartları nedeniyle deniz yolunu kullanamayınca, karayolundan yürümeye başladı. İzmir-Çanakkale E-87 Karayolu'ndan, Dikili'ye yürüyen yaklaşık 100 göçmen, buldukları araçlar ile İzmir Basmane'ye geçti. Bazıları otostop çeken göçmenler, Yunanistan ya da Bulgaristan'a geçmek için güzergah belirleyeceklerini söyledi.
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