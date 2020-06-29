Millet İttifakı çatırdadı! Bodrum İyi Parti ilçe Başkanı'ndan CHP'ye tepki

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Muğla’nın turizm cenneti Bodrum’da ‘Millet İttifakı’ çatırdamaya başladı. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ilçedeki pahalılık üzerine '“Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin." açıklamalarını İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, sert bir dille eleştirdi. Kanber, “Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, tutarsız ve Bodrum’un gerçek turizm anlayışına uygun düşmeyen bu talihsiz açıklamasını esefle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.