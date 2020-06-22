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    Millet İttifakında İzmir çatlağı! İzmir'de sular durulmuyor

    Giriş Tarihi: 22.06.2020, 17:07

    Millet İttifakında sular durulmuyor. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in skandal atamalarına İyi Partili Müsavat Dervişoğlu büyük tepki göstermişti. Dervişoğlu atamalar ile ilgili, "Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından İYİ Partinin beklediği İzmir'in doğru, ehil insanlarla yönetilmesidir. Siz sadece İYİ Partinin değil, Cumhuriyet Halk Partisinin de sağlam damarını rahatsız eden uygulamalara imza atmaya devam derseniz, toplumsal kaygıyı artırmaktan geri durmayacağınızı göstermeyi sürdürürseniz sabrın da bir sınırı var" ifadelerini kullanmıştı. İzmir'de yaşanan bir başka skandal olay ise Tunç Soyer'in İzmir parası ve bayrağı basmak istemesi oldu. Adeta eyalet hayalini ifade eden Tunç Soyer, açıklamaları ile büyük tepki topladı. İyi Parti ve CHP arasında yaşanan gerilimi ve Tunç Soyer'in 'İzmir parası ve bayrağı basma' skandalını Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç ve Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin Ahaber canlı yayınında değerlendirdi.

    AK Parti'li Dağ'dan, Tunç Soyer'e "bayrak ve para" tepkisi!
    CHP'li Tunç Soyer'in skandal açıklamalarına AK Parti'den sert tepki
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bir skandal daha! Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' istedi
    CHP'li Tunç Soyer'e İP'li Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: Sabrın da bir sınır var

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