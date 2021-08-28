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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama

    Giriş Tarihi: 28.08.2021, 12:19

    Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri de heyecan sardı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler 1,5 senenin ardından 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Peki yeni dönemde eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri açıkladı.

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