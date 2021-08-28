Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri de heyecan sardı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler 1,5 senenin ardından 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Peki yeni dönemde eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer merak edilenleri açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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