Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında öğretmen atamalı takviminde herhangi bir aksam olmayacağını duyurdu. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un atanamayan öğretmenler ve öğretmen atamalı tarihi hakkında yaptığı açıklamalar…
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş öğretmen atamaları müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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