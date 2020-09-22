Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bu talepte büyük bir sıçrama oluştu. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmaların içerisindeler. Bu altyapı giderek daha da güçlenecek. Ve bu talebin karşılanması için de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz" dedi.
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