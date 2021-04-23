Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'de

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Son dakika haberi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.