Son dakika haberi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 101. açılış yıl dönümü kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Anıtkabir'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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