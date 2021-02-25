Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aşı açıklaması!

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Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir online eğitim gören çocuklar yüz yüze eğitimle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. 1 Mart itibari ile bazı sınıflarda yüz yüze eğitime başlanırken öğretmenlerin aşılama süreci de başladı. Peki tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek? Sınavlar iptal edilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber'de merak edilenleri yanıtladı.